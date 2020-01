Borderlands 3: come ottenere il lanciarazzi leggendario Ion Cannon

Il DLC di Moxxi ha introdotto diverse novità in Borderlands 3, tra cui il nuovo lanciarazzi leggendario Ion Cannon, al momento una delle armi più potenti del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e come trovarlo facilmente.

Come le altre armi leggendarie, anche l'Ion Cannon può essere trovato casualmente nel bottino durante le vostre avventure. Tuttavia, esiste un metodo che vi consente di trovarlo più facilmente: ve lo spieghiamo seguito.

Dove trovare il lanciarazzi Ion Cannon in Borderlands 3

Precisiamo nuovamente che per trovare l'Ion Cannon è necessario il DLC di Moxxi. In caso contrario, se non siete in possesso dell'espansione non sarete in grado di trovare l'arma.

Come è possibile ottenere facilmente questo lanciarazzi leggendario? Semplice: vi basta visitare il Jack's Secret, raggiungere l'arena alla fine della mappa e imbattervi nel boss Fabricator MK II. Dopo aver sconfitto il nemico, avrete un'ottima probabilità di trovare l'Ion Cannon nel bottino generato dal boss. Se non lo trovate, non vi resta che caricare l'ultimo checkpoint e ripetere l'operazione fino a trovare l'Ion Cannon.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Parlando delle armi più potenti e più singolari di Borderlands 3, siete riusciti a trovare il Night Flyer di Batman?