Borderlands 3: come ottenere il lanciarazzi radioattivo Yellowcake

Il potente lanciarazzi radioattivo Yellowcake è una della armi leggendarie di Borderlands 3 che può essere ottenuta durante l'evento Vendetta dei Cartelli, tra il 23 aprile e il 4 giugno. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo.

Come vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, Yellowcake è un'arma estremamente potente. Ricordiamo che durante la Vendetta dei Cartelli è possibile ottenere armi leggendarie con statistiche casuali e, con un po' di fortuna, potreste trovare una versione di Yellowcake in grado di infliggere il triplo dei danni sugli avversari con almeno il 90% di salute.

Se vi state domandando come è possibile ottenere questo potente lanciarazzi radioattivo, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come trovare il lanciarazzi leggendario Yellowcake in Borderlands 3

Il lanciarazzi radioattivo Yellowcake è un drop casuale che può essere ottenuto sconfiggendo uno qualsiasi dei tre boss dell'evento Vendetta dei Cartelli. Tutto quello che dovete fare per trovarlo, dunque, è partecipare all'evento e uccidere più volte i tre boss, fino a quando non avrete trovato il lanciarazzi.

Se siete alla ricerca della particolare versione di Yellowcake in grado di infliggere il triplo dei danni, non vi resta che farmare le uccisioni dei boss della Vendetta dei Cartelli fino a quando non la trovate.

