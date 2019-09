Borderlands 3: come ottenere Night Flyer, la pistola di Batman che non uccide

Tra i tanti omaggi riservati alla cultura popolare, Borderlands 3 include anche un easter egg dedicato a Batman. In questa mini-guida vi spieghiamo di cosa si tratta, permettendovi di ottenere la pistola leggendaria Night Flyer ispirata all'uomo pipistrello.

Questo easter egg può essere scoperto solo nelle fasi avanzate del gioco, quindi se vi trovate ancora all'inizio dell'avventura vi consigliamo di proseguire nella lettura della mini-guida con cautela.

Dove trovare l'easter egg di Batman

L'easter egg di Batman si trova a sud-ovest di Carnivora, su Pandora, all'interno del cerchio viola che abbiamo tracciato sulla prima immagine riportata a fondo pagina. Lo spawn dell'easter egg, tuttavia, non è garantito. Per capire se è presente o meno in quel momento, vi basta sollevare lo sguardo verso il cielo alla ricerca del celebre bat-segnale. Se non lo vedete, non vi resta che uscire dalla sessione di gioco, ricaricare l'ultimo salvataggio e recarvi nuovamente sul posto, fino a quando non vedrete il bat-segnale.

Uccidete Rakkman

Una volta individuato il bat-segnale, dirigetevi verso la grotta ed entrate nella Caverna di Rakk. Dalla piccola porta sulla sinistra uscirà il boss Rakkman, che dovrete uccidere. Il nemico svanirà e apparirà in varie aree, anche sopra il maxi schermo. Inoltre può generare dei Rakk volanti che tenteranno di attaccarvi, quindi cercate di evitarli il più possibile. Una volta ucciso, avrete la possibilità di droppare la pistola leggendaria Night Flyer dedicata a Batman. Se non siete abbastanza fortunati da trovarla nel bottino al primo tentativo, non vi resta che uscire dal gioco, ricaricare la partita e uccidere nuovamente Rakkman fino a quando non trovate l'arma.

Night Flyer si presenta come una pistola leggendaria piuttosto particolare. Ha un ottimo rateo di fuoco (13.23/s) e una buona capacità di danno (954), oltre alla possibilità di effettuare uno zoom 2.2x e 4x con il mirino integrato. Cioè che la rende speciale, tuttavia, è una caratteristica particolare legata a Batman, il personaggio a cui è ispirata. La pistola ha una sola regola: non può uccidere, proprio come l'uomo pipistrello. Utilizzando Night Flyer, infatti, potrete lasciare al più i vostri nemici con 1 HP di vita, vedendovi costretti a ultimarli con un'altra arma o con un colpo corpo a corpo. Cosa ne pensate?

A proposito di omaggi ed easter egg, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere il fucile di Rick & Morty e One Punch Man. Parlando delle altre armi, invece, siete riusciti a ottenere la Infinity Pistol con le munizioni infinite?