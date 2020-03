Borderlands 3: come ottenere la pistola Settimo Senso

Il Settimo Senso è una delle nuove armi leggendarie di Borderlands 3 introdotte con il DLC Armi, amore e tentacoli. In questa mini-guida la mostriamo in azione e vi spieghiamo come ottenerla all'interno del gioo.

Il Settimo Senso è una pistola leggendaria criogenica prodotta da Jakobs. È caratterizzata da una particolare abilità: ogni volta che sparate a un nemico, questa pistola genera dei proiettili che al momento della ricarica di scagliano sull'avversario, procurandogli dei danni. I colpi al corpo possono generare da 1 a 2 proiettili, mentre i colpi critici ne genereranno sempre 2.

Di seguito elenchiamo le statistiche del Settimo Senso:

Danni: 4313

Precisione: 66%

Maneggevolezza: 54%

Tempo di ricarica: 1.9s

Rateo di fuoco: 8.40/s

Capienza caricatore: 6 colpi

Come sbloccare e ottenere il Settimo Senso in Borderlands 3

Il Settimo Senso può essere ottenuto solo se siete in possesso del DLC Armi, amore e tentacoli di Borderlands 3, portando a termine una missione esclusiva di questa nuova espansione del gioo.

Andate a trovare Burton Briggs a Cursehaven. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il personaggio in questione avrà per voi una missione secondaria intitolata "Caso Freddo". Si tratta di una side-quest divisa in tre parti: portando a termine l'intera missione, riceverete in ricompensa la pistola leggendaria Settimo Senso. Voi ci siete già riusciti?

A proposito di ricompense, ricordiamo che fino al 10 aprile è possibile sbloccare 10 Chiavi d'Oro con il nuovo codice SHiFT di Borderlands 3.