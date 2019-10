Borderlands 3: come ottenere le pistole Queen's Call e King's Call

Le pistole leggendarie Queen's Call e King's Call sono alcune delle migliori armi leggendarie di Borderlands 3. In questa mini-guida vi spiegheremo dove e come ottenerle, in modo da aggiungerle il prima possibile al vostro inventario.

Avvertenza spoiler: di seguito faremo degli spoiler sulle fasi avanzate della storia di Borderlands 3. Se ancora non avete finito il gioco e non volete rovinarvi nessuna sorpresa, vi consigliamo di leggere questa mini-guida in un secondo momento.

Come ottenere Queen's Call e King's Call in Borderlands 3

Sia Queen's Call che King's Call possono essere droppati da Tyreen, il boss finale di Borderlands 3. Tutto quello che dovete fare per trovare queste due armi, dunque, è sconfiggere più e più volte l'ultimo boss del gioco. Il drop non è garantito, ma avrete buone chance di trovare una delle due pistole. Per ottenerle entrambe, naturalmente, dovrete eliminare Tyreen più di una volta.

Per aumentare le possibilità di ottenere Queen's Call e King's Call, potete alzare il livello di difficoltà fino al livello Caos 3. La boss fight sarà più impegnativa, ma il drop rate più alto, e di conseguenza la chance di trovare le due pistole leggendarie.

Queen's Call e King's Call sono in grado di infliggere notevoli danni elementali, e presentano un perk che consente di rigenerare i proiettili del caricatore quando si eseguono colpi critici. La differenza tra le due armi è che King's Call è altamente efficace contro la carne, mentre Queen's Call fa sì che gli avversari irradiati causino danni agli altri nemici intorno a loro.

Parlando delle altre armi leggendarie presenti nel gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere la pistola Night Flyer di Batman e i fucili di Ricky & Morty e One Punch Man.