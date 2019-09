Borderlands 3: ecco come ottenere le prime tre Chiavi d'Oro

Siete in trepidante attesa di mettere le mani su Borderlands 3? Allora vi invitiamo ad approfittare del primissimo Codice SHiFT pubblicato da Gearbox e utile per sbloccare ben tre diverse Chiavi d'Oro per ottenere un bel po' di loot raro.

Per chi non lo sapesse, le chiavi dorate servono ad aprire uno speciale forziere situato nell'hub di gioco, così da permettere ai giocatori meno fortunati di avere la possibilità di aggiungere al proprio inventario armi e accessori tanto potenti quanto rari.

Ecco di seguito il codice:

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H

Per poter aggiungere le tre Chiavi d'Oro al vostro account non dovrete fare altro che visitare il sito ufficiale SHiFT, effettuare l'accesso al vostro account (o crearne uno da zero se non avete mai giocato ad uno degli episodi della serie) e assicurarvi di aver collegato l'account della vostra piattaforma di riferimento, ovvero quella sulla quale giocherete Borderlands 3. Una volta sul sito dovrete incollare l codice nel campo di testo vuoto in alto e cliccate sull'enorme bottone arancione con la scritta "Check". A questo punto vi verrà chiesto su quale titolo e piattaforma volete applicare queste chiavi extra. Assicuratevi quindi non solo di selezionare Borderlands 3, ma anche la piattaforma corretta tra PlayStation 4 (PSN), Xbox One (Xbox Live) o PC (Epic) in base alle vostre preferenze.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una valanga di Codici VIP di Borderlands 3, utili a sbloccare le prime personalizzazioni esclusive per Vane, FL4K, Moze e Amara.