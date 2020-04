Borderlands 3: come risolvere l'enigma dei libri di Villa Ultravioletta

Una delle sfide del nuovo evento Vendetta dei Cartelli richiede di risolvere un enigma segreto a Villa Ultravioletta, puzzle che richiede di interagire con dei libri numerati. Di seguito vi spiegheremo dove trovare e come risolvere questo enigma.

L'enigma in questione si trova nella stessa area in cui avete trovato la maschera d'oro. Se ancora non lo avete fatto, o se non siete sicuri di sapere dove andare, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare l'enigma segreto della Vendetta dei Cartelli

Raggiungete la stazione di viaggio rapido del Rifugio dei Cartelli, la più vicina alla dimora. Ripulite l'area e camminate fino alla fine della strada per accedere al palazzo.

Entra dall'ingresso principale, chiaramente contrassegnato dalle bandiere blu.

Salite le scale, girando a destra dove la scala si divide in due. Quando raggiungete le poltrone marroni, girate a sinistra e continuate a camminare dritto lungo il corridoio con il pavimento bianco.

Alla fine del corridoio, scendete le scale e attraversate la porta davanti a voi, sul lato destro.

A sinistra della fontana, entrate nella sala del Grand Baller.

Entrate nello studio sul lato sinistro per trovare una scrivania con una tastiera.

Interagite con la tastiera per attivare il puzzle.

Come risolvere l'enigma della Vendetta dei Cartelli

Una volta che vi trovate all'interno della stanza, nella libreria in fondo noterete dei libri numerati disposti in tre colonne. Ogni colonna rappresenta una sequenza di tre numeri: "1-4-7", "2-5-8" e "3-6-9".

Interagendo con la tastiera posta sulla scrivania, sui quattro monitor appesi alla parete di fronte appariranno dei simboli in sequenza: 2 Cubi, 1 Piramide e 1 Cilindro. Questa sequenza deve essere letta da sinistra verso destra (e non da destra verso sinistra).

Adesso andate a vedere la libreria che si trova alla vostra sinistra (con lo sguardo rivolto verso i monitor), quella con i tre oggetti luminosi. Ciascuno di questi oggetti corrisponde alle tre forme viste sui monitor: troviamo infatti una Piramide, un Cubo e un Cilindro.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, ognuno di questi oggetti individua una colonna di scaffali con 3 scompartimenti vuoti. La prima colonna rappresenta la Piramide, la seconda colonna il Cubo e la terza colonna il Cilindro. Possiamo immaginare che la prima colonna corrisponde alla relativa sequenza di libri disposti nella libreria in fondo alla stanza (1, 4, 7). Stesso discorso vale per per gli scompartimenti della seconda colonna (2, 5, 8) e della terza (3, 6, 9).

Ogni colonna, dunque, rappresenta uno dei tre valori possibili che può assumere il relativo simbolo:

Piramide: 1, 4, 7

Cubo: 2, 5, 8

Cilindro: 3, 6, 9

Ora, in ogni colonna ci sarà un manufatto d'oro posizionato in uno dei 3 scompartimenti vuoti. In base a dove è posizionato (nel primo, nel secondo o nel terzo scompartimento), ogni manufatto d'oro assegna al simbolo della colonna (Piramide per la prima colonna, Cubo per la seconda, Cilindro per la terza) il relativo valore.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per esempio, il manufatto d'oro della prima colonna si trova nel primo scompartimento (quindi Piramide = 1), il manufatto d'oro della seconda colonna si trova nel primo scompartimento (quindi Cubo = 2) e infine manufatto d'oro della terza colonna si trova nel secondo scompartimento (quindi Cilindro = 6).

Dopo aver assegnato il giusto valore ad ogni simbolo, non resta che leggere la sequenza dei quattro simboli visualizzati sugli schermi, da sinistra verso destra, sostituendo al posto dei simboli i relativi valori numerici trovati prima. Nel caso mostrato nel video, per esempio, la sequenza di simboli era Cubo, Cubo, Piramide e Cilindro, che sostituendo i valori numerici diventa 2, 2, 1, 6.

A questo punto, non vi resta che inserire la sequenza numerica nella libreria in fondo alla stanza, toccando i libri numerati seguendo lo stesso ordine della sequenza numerica. Dopo averlo fatto, finalmente risolverete l'enigma e potrete accedere a un stanza segreta ricolma di bottini da raccogliere!

A proposito di eventi, state cogliendo l'occasione di partecipare al saccheggio universale di Borderlands 3?