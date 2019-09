Borderlands 3: come saltare i video introduttivi della versione PC

Siete stufi di dover vedere i filmati con i loghi Gearbox e AMD ad ogni singolo avvio di Borderlands 3 su PC? Nessun problema, poiché oggi vi daremo qualche dritta su come disabilitarli e avviare il gioco molto più velocemente.

Dal momento che non esiste alcuna opzione per saltare i video, l'unico modo per poterne evitare la visione ogni volta è quello più drastico, ovvero eliminarli. Prima di procedere con la guida vi invitiamo però a fare molta attenzione, poiché mettendo nel cestino i file sbagliati potreste compromettere il corretto funzionamento del gioco, quindi vi invitiamo a farvi aiutare da qualcuno di più esperto nel caso in cui doveste avere delle difficoltà.

Il primo passo per procedere alla cancellazione è quello di trovare la cartella del gioco. Solitamente lo sparatutto Gearbox viene installato all'interno della cartella chiamata Epic Games. A questo punto aprite la cartella Borderlands 3, procedete in OakGame, poi Content e infine Movies. Dovreste ora essere in una cartella con all'interno svariati filmati in formato MP4.

Per fare in modo che i filmati non compaiano più bisogna eliminare i seguenti file:

2KLOGO.mp4

AMDLOGO.mp4

GBXLOGO.mp4

Un'alternativa all'eliminazione dei file è quella di rinominarli, così da poter tornare alla "normalità" in qualsiasi momento semplicemente ridando a ciascun video il proprio nome originale.

Provate quindi ad avviare il gioco e godetevi il caricamento iniziale senza alcun disturbo.

