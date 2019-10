Borderlands 3: come sbloccare gratis le skin di Halloween

Nel caso in cui l'oggetti a tema Halloween per la personalizzazione dei quattro Cacciatori della Cripta.evento Bloody Harvest di Borderlands 3 non vi fosse bastato, grazie ad un codice pubblicato nelle ultime ore da parte degli sviluppatori è possibile aggiungere alla propria collezione una serie di

Esattamente come per i codici SHiFT utili a sbloccare le Chiavi d'Oro, le nuove skin vanno sbloccate proprio inserendo la combinazione di lettere e numeri fornita da Gearbox nel corso dell'ultimo Borderlands Show sul sito ufficiale. Prima di inserire il codice, vi ricordiamo che è necessario aver collegato correttamente tutti i propri profili PlayStation Network, Xbox Live ed Epic Store sull'account del gioco, così da poter riscattare gli oggetti su tutte le piattaforme sulle quali possedete il looter shooter.

Ecco di seguito il codice:

K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF

Va precisato che tale codice non sarà attivo per sempre e avrà un tempo d'utilizzo limitato. Avrete tempo fino al prossimo 4 novembre 2019 per inserirlo sul sito ufficiale, dopodiché non sarà più valido.