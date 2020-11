Borderlands 3: come sbloccare gratis le skin 'Like, Follow, Obey'

Ancora una volta Gearbox Software ha messo a disposizione dei giocatori una nuova serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori di Borderlands 3. Scopriamo insieme come fare per aggiungere le skin e le teste chiamate "Like, Follow, Obey" al proprio inventario del looter shooter.

Il primo passo da seguire per entrare in possesso di queste skin è quello di effettuare l'accesso al portale SHiFT, lo stesso che viene utilizzato solitamente per l'inserimento dei codici utili per riscattare le Chiavi d'Oro. A questo punto cliccate sulla pagina che reindirizza al vostro profilo e procedete con l'inserimento delle seguenti informazioni (a meno che non le abbiate già confermate precedentemente): indirizzo di posta elettronica (il quale va poi verificato tramite l'apposito tasto), paese ed età. A questo punto scorrete la pagina fino a raggiungerne la parte più bassa e mettete la spunta sulla voce "Desidero rimanere iscritto alla newsletter di Gearbox", così da attivare la newsletter e terminare il procedimento utile per riscattare la serie di contenuti estetici. Se tutto è andato a buon fine, dovreste trovare nella parte più alta della pagina un piccolo banner di colore azzurro che conferma l'avvenuta adesione alla promozione e comunica all'utente che tutti i contenuti del pacchetto "Like, Follow, Obey" verranno aggiunti all'account entro 30 minuti. Attendete quindi il tempo necessario ed avviate il gioco: tutte le skin e le teste aggiuntive per i quattro Cacciatori della Cripta potranno essere riscattate tramite il menu della posta, proprio come fate solitamente con le Chiavi d'Oro.

Ricordate di associare correttamente gli account delle piattaforme in vostro possesso (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) per riscattare i DLC su ognuno degli account associati. Vi ricordiamo inoltre che è ancora attivo il codice di Halloween di Borderlands 3 utile ad ottenere gratis tre Chiavi d'Oro.