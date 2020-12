Borderlands 3: come sbloccare gratis le skin di Natale, anche su PS5 e Xbox Series X

Dopo aver regalato una pistola Atlas leggendaria a tutti i giocatori di Borderlands 3, Gearbox Software ha deciso di fare un altro dono ai propri fan mettendo a loro disposizione un Codice SHiFT che permette di ottenere una serie di contenuti a tema natalizio.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

59WBB-FSWR9-KFC69-R3B3B-3FKST

Inserendo questo codice potrete sbloccare una serie di colorazioni esclusive per i quattro Cacciatori della Cripta e un ciondolo a tema natalizio da applicare alle vostre armi tramite la schermata di personalizzazione degli strumenti di morte. Proprio come la pistola leggendaria della Atlas, anche queste skin potranno essere riscattate solo per qualche giorno e, stando a quanto scritto dal team di sviluppo sui social, avrete tempo fino alle ore 17:00 italiane del prossimo 1 gennaio 2021 per procedere con l'inserimento del codice. Come sempre, chi possiede il gioco su più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) può riscattare più volte il codice e aggiungere gli oggetti ai vari profili associati all'account SHiFT. Nel caso in cui non doveste essere in grado di ottenere gli oggetti, significa che li avete già richiesti lo scorso anno e sono già presenti nel vostro inventario: proprio come le skin di Halloween, infatti, si tratta degli stessi contenuti del Natale 2019 e questo nuovo codice è indirizzato agli utenti che non hanno approfittato dell'offerta lo scorso anno.

Vi ricordiamo inoltre che gli oggetti non verranno automaticamente aggiunti al vostro inventario e prima di poterli utilizzare dovrete visitare la sezione "Posta" del menu social per trovare e riscattare manualmente tutti gli oggetti del pacchetto, così che appaiano nella stazione per la personalizzazione dei Cacciatori della Cripta.