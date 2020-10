Borderlands 3: come sbloccare gratis le spaventose teste di Halloween

Anche nel 2020 l'evento a tema Halloween di Borderlands 3 ha fatto il proprio ritorno e il team di sviluppo ha messo a disposizione dei giocatori una serie di mostruosi caschi a tema per personalizzare l'aspetto dei quattro Cacciatori della Cripta.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF

Il codice in questione sblocca le stesse identiche skin dello scorso anno, quindi chiunque abbia già riscattato le teste di Halloween nel 2019 non avrà l'opportunità di farlo nuovamente e riceverà un errore al momento dell'inserimento sul sito ufficiale. Va inoltre precisato che il codice ha una scadenza e resterà valido solo fino al prossimo 6 novembre 2020 alle ore 9:59 italiane. Se avete più piattaforme collegate allo account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), potete riscattare il codice più volte per ottenere le skin su ognuna di esse. Una volta aggiunte le teste di Halloween all'account, dovrete aggiungerle manualmente all'inventario del vostro Cacciatore della Cripta tramite il menu della Posta e potrete poi indossarle presso una delle stazioni per il cambio d'abito.

Vi ricordiamo che il prossimo novembre Borderlands 3 si aggiornerà su PlayStation 5 e Xbox Series X per girare a 4K e 60 fotogrammi al secondo.