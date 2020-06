Borderlands 3: come scaricare ed avviare il DLC Taglia di Sangue

Siete in possesso del Season Pass di Borderlands 3 e non riuscite ad accedere all'espansione Taglia di Sangue? Nessun problema, poiché oggi vi spiegheremo come fare per dare il via al nuovo DLC.

Come scaricare Borderlands 3: Taglia di Sangue

Il primo passo da seguire consiste nel riscattare sullo store digitale della propria piattaforma di riferimento il DLC, così da poterlo poi giocare avviando il titolo. I passi da seguire sono molto semplici: visitate il sito ufficiale del PlayStation Store o del Microsoft Store, effettuate il login con il vostro account e riscattate il contenuto, che risulterà gratuito per chiunque possieda il pass stagionale.

Ecco di seguito i link al download dell'espansione:

Se non avete acquistato il pass, sappiate che è possibile anche acquistare singolarmente l'espansione al prezzo di 14,99 euro.

Come avviare la quest di Borderlands 3: Taglia di Sangue

Per dare il via all'espansione dal gioco non dovete far altro che salire a bordo della Sanctuary III ed entrare nella stanza in fondo, quella in cui è presente il dispositivo per il cambio d'abiti e quello del bottino perduto. Avvicinatevi al punto esclamativo in prossimità del tavolo (dove si trova un manifesto da ricercato che potete vedere nell'immagine qui sotto) ed accettate la missione per iniziare questa nuova avventura.

