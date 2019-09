Borderlands 3: come trovare 100 armi leggendarie in un'ora

I giocatori di Borderlands 3 hanno scoperto un metodo per farmare le armi leggendarie all'interno del gioco, con la possibilità di trovarne più di una ogni minuto. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona.

Questo metodo è stato segnalato su Reddit dall'utente Nordor222. Seguendo questa procedura, sarete in grado di trovare in media più di un'arma leggendaria al minuto nel bottino a terra. Vediamo cosa bisogna fare per metterlo in pratica.

Come ottenere più di un'arma leggendaria al minuto in Borderlands 3

I giocatori di Borderlands 3 hanno scoperto un luogo in cui c'è lo spawn garantito di un nemico che rilascia diverse armi leggendarie una volta ucciso. La location in questione si trova vicino la tenuta di Jakob, nel punto indicato con il segnalatore viola sulla mappa riportata a fondo pagina.

Partendo dalla tenuta di Jakob dovrete superare un gruppo di banditi, fino a individuare il nemico illuminato con un'aura viola: sarà proprio l'avversario che dovrete eliminare per ottenere il prezioso bottino che, una volta aperto, rilascerà diverse armi leggendarie da raccogliere. Una volta ucciso questo speciale avversario, potrete ripetere l'operazione tornando alla tenuta di Jakob, uscendo dal gioco e ricaricando la partita. Il bandito con l'aura viola verrà generato di nuovo, e potrete tornare a fargli visita nello stesso punto di prima, così da eliminarlo per ottenere un nuovo bottino da aprire.

Aumentando il livello di difficoltà, aumenterete anche il numero di armi leggendarie che potrete trovare ad ogni drop. Nella fattispecie, selezionando il livello di difficoltà Caos 3 sarete in grado di trovare anche di più di un'arma al minuto, con la possibilità di raccoglierne un centinaio nel giro di un'ora. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove trovare il nemico con l'aura viola, potete guardare il video riportato in cima.

Dato che Gearbox potrebbe diminuire l'efficacia di questo metodo con la pubblicazione una patch correttiva, vi avvisiamo che le indicazioni contenute nella mini-guida potrebbero funzionare solo per un periodo limitato.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Borderlands 3. Voi con quale personaggio avete iniziato l'avventura tra Zane, Moze, Amara e FL4K?