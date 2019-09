Borderlands 3: comparto tecnico insoddisfacente su PS4 Pro e Xbox One X

Con Bordelands 3 ormai sul mercato, la redazione di Digital Foundry ha subito colto l'occasione per passare sotto la sua lente d'ingrandimento il lavoro svolto sul comparto tecnico del titolo, sorretto da quell'Unreal Engine 4 che in tempi recentissimi, con Gears 5, ha settato nuovi standard grafici, sia su PC che sulle console di casa Microsoft.

La redazione inglese, per prima cosa, si è focalizzata sulle due versioni per PlayStation 4 Pro e Xbox One X, che permettono ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche, Performance Mode e Resolution Mode. Quando è attiva la prima, entrambe le console girano alla risoluzione 1080p e puntano ai 60fps. Con la seconda, invece, raggiungono la risoluzione 1800p con un framerate bloccato a 30fps. Nonostante condividano i medesimi "numeri", a dispetto delle aspettative la versione PlayStation 4 Pro risulta essere visivamente migliore. La console premium di Sony offre un filtro anisotropico di maggior qualità, che rende le texture più nitide sulla lunga distanza, e una vegetazione più folta. Per il resto - qualità delle ombre, motion blur, profondità di campo, risoluzione delle texture - le due versioni offrono un'esperienza pressoché identica.

Il framerate, purtroppo, delude su entrambe le piattaforme, con alcune importanti differenze. In Performance Mode, Xbox One X oscilla da 50 a 60fps in continuazione, sia nei combattimenti che a bordo dei veicoli, con alcune incursioni nel territorio dei 45fps. Digital Foundry non è riuscita ad identificare il collo di bottiglia. PlayStation 4 Pro, dal canto suo, fa anche di peggio, con cali ancor maggiori e più frequenti. In Resolution Mode, invece, Xbox One X riesce ad offrire un framerate stabile a 30fps, a differenza di PlayStation 4 Pro che presenta uno scarso senso di fluidità a causa di un framerate che varia da 25 a 30fps. In questo caso, la console di Sony paga la scelta di impiegare la stessa risoluzione di Xbox One X e il livello di dettaglio aggiuntivo.

In sostanza, Borderlands 3 non convince appieno su nessuna delle due piattaforme. In attesa dell'analisi della versione PC, che pure sembra tentennare, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la guida per trovare il fucile leggendario di Rick & Morty.