Borderlands 3: ancora niente copie per i giornalisti europei, le recensioni ritardano

Nonostante manchino davvero pochi giorni per il lancio di Borderlands 3, la stampa di settore europea non ha ancora ricevuto una copia del kolossal sparatutto di Gearbox: le recensioni, di conseguenza, subiranno un ritardo e non saranno disponibili in tempo per la commercializzazione del titolo.

A causa di non meglio specificati "problemi di sicurezza", i rappresentanti di 2K hanno infatti deciso di inviare delle copie di Borderlands 3 solo ed esclusivamente a una ristretta cerchia di siti e testate videoludiche statunitensi. Come riferito dai redattori di VG247.com, i vertici di 2K avrebbero inoltre deciso di attivarsi per contrastare la diffusione di leak causati da copie non autorizzate che, come spesso avviene in questi casi, potrebbero finire in commercio anticipatamente o, peggio ancora, essere trafugate da alcuni dei numerosi centri di distribuzione che riforniscono le catene di videogiochi più importanti.

La particolare natura di gioco come servizio di Borderlands 3 e del suo supporto post-lancio, a ogni modo, avrebbe reso particolarmente difficile (per non dire "inutile") offrire un giudizio esaustivo sul titanico progetto di Gearbox Software attraverso una "semplice" recensione da pubblicare in coincidenza dell'uscita, che ricordiamo essere previsto per il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

A prescindere da questo "problema", quindi, la redazione di Everyeye terrà compagnia agli amici di Claptrap fino alla nostra recensione di Borderlands 3 con una serie di approfondimenti, analisi e video speciali che andranno ad arricchire il nostro palinsesto quotidiano di news, articoli, streaming sul canale Twitch di Everyeye e filmati di gameplay sul canale YouTube di Everyeye on Demand.