Borderlands 3: tra le cover scartate c'erano tre granate a forma di testicoli

Vi abbiamo già mostrato alcune delle cover scartate di Borderlands 3 mostrate da Gearbox al Comic-Con 2019 di San Diego. Nelle ultime ore ne sono emerse delle altre, e tra queste ce n'è una in cui sono raffigurate...tre granate a forma di testicoli!

Dopotutto, dall'estro creativo fuori dalle righe degli artisti di Gearbox non ci poteva aspettare di meno.

Queste cover art alternative di Borderlands 3 sono state mostrate al Comic-Con 2019 di San Diego, in occasione del panel Museum of Mayhem ospitato da Gearbox stessa. Come potete vedere nella galleria riportata a fondo pagina, ognuna di esse si distingue per uno stile folle e a tratti malsano. Cosa ne pensate?

Come tutti sappiamo, alla fine queste cover sono state scartate in favore della key art ufficiale di Borderlands 3, che i giocatori ritroveranno sulla copertina ufficiale del gioco.

Dopo una lunga attesa, finalmente il nuovo capitolo del looter shooter di Gearbox è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC, con debutto fissato per il prossimo 13 settembre. Nelle ultime settimane gli sviluppatori hanno diffuso nuovi dettagli sul titolo, presentando i quattro personaggi giocabili con una serie di character trailer, come l'ultimo dedicato a FL4K.

Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Borderlands 3.