Borderlands 3: il Crossplay Update è ora disponibile su Xbox, PC e Stadia

2K Games comunica che il Crossplay Update per Borderlands 3 è adesso disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Adesso i possessori del titolo Gearbox su una di queste piattaforme avranno modo di giocare online tra loro, senza confini dovuti al sistema di appartenenza.

Oltre a questa gradita aggiunta, il publisher conferma anche il ritorno di Vendetta dei Cartelli, l'evento stagionale più popolare del gioco che vedrà così il ritorno di Joey Ultraviolet e degli Operatori del Cartello, per una nuova resa dei conti dai toni esplosivi. L'evento porta con sé una nuova serie di ricompense cosmetiche a tema per tutti i nostri personaggi. E ancora: il Crossplay Update aggiunge anche l'Endless Seasonal Events, dando così la possibilità di accedere anche agli eventi Sanguinoso Raccolto e Giorno del Crepacuore (oltre a Vendetta dei Cartelli) quando si vuole e senza limiti di tempo. Infine, l'aggiornamento porta ad un incremento del level cap di altri 7 livelli, fino a raggiungere così il livello massimo di 72.

Il nuovo update risulta quindi assai corposo e valorizza ulteriormente la possibilità di poter giocare in cross-play con i giocatori di tutti i sistemi Xbox, PC e Stadia. Come già noto, Borderlands 3 non avrà il crossplay su PlayStation in quanto Sony si sarebbe opposta a tale possibile su PS5 e PS4. In attesa dei scoprire se nel prossimo futuro il colosso giapponese tornerà sui suoi passi, vi ricordiamo che lo spin-off Tiny Tina's Wonderlands è in sviluppo ed arriverà nei primi mesi del 2022.