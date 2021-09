Borderlands 3: Danny DeVito avrebbe dovuto interpretare Typhon DeLeon!

Per festeggiare i due anni di Borderlands 3, il CEO di Gearbox Randy Pitchford ha svelato un incredibile retroscena sullo sviluppo di uno dei personaggi più importanti dello sparatutto ruolistico, il leggendario papà dei Cacciatori della Cripta Typhon DeLeon.

Con un intervento fiume su Twitter, il CEO di Gearbox ha candidamente ammesso di essersi lasciato ispirare dalla comicità e, se vogliamo, dall'inconfondibile fisicità di Danny DeVito per dare forma al personaggio di Typhon DeLeon.

Pitchford spiega inoltre di aver tentato più volte di scritturare il leggendario attore e regista statunitense per il doppiaggio dei dialoghi di Typhon DeLeon: "Circa cinque anni fa, sono stato invitato a visitare il set della sitcom C'è sempre il sole a Philadelphia, e lì ho potuto scambiare quattro chiacchiere con Danny DeVito. Abbiamo parlato di videogiochi e intrattenimento, ed è stato allora che mi ha confidato il suo desiderio di interpretare uno dei personaggi dei nostri videogiochi".

L'alto esponente di Gearbox prosegue nel suo racconto spiegando come "più avanti, mentre stavamo conducendo le operazioni per il 'vero' casting dei personaggi di Borderlands 3, ho contattato nuovamente Danny DeVito e abbiamo intavolato le discussioni. Come al solito, ci sono delle tempistiche da rispettare per questo genere di cose e ci sono tanti ostacoli da superare. Ma nel casting, Mike Cosner è stato così bravo nella sua interpretazione di Typhon che alla fine mi sono convinto a lasciar andare DeVito. Voglio dire, Danny DeVito è un attore fantastico e sono sicuro che sarebbe stato incredibile come Typhon DeLeon, ma Mike m'ha conquistato, sembrava nato per interpretare quella parte".

Per uno sguardo approfondito sulle opere dell'attore italo-americano, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere lo speciale sulla versatilità di Danny DeVito. Quanto al futuro di Borderlands, qui trovate la nostra anteprima su Tiny Tina's Wonderlands, il Borderlands in salsa fantasy.