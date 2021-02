Borderlands 3, svelato il DLC Director's Cut: Raid Boss, nuove missioni e data di lancio

Grandi novità in arrivo dal Borderlands Show: la trasmissione periodica di Gearbox, oltre ad annunciare il ritorno di Tales of the Borderlands sugli store digitali, ha anche svelato la data di lancio del DLC Director's Cut per Borderlands 3.

Greg Miller, Fran Mirabella e Mitsu hanno svelato che il Director's Cut di Borderlands 3 verrà lanciato il prossimo 18 marzo su tutte le piattaforme, ribadendo che sarà scaricabile senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass 2, che lo scorso novembre ha già offerto il Designer's Cut. La novità più grande in assoluto (letteralmente) sarà rappresentata da un nuovo Raid Boss, Emovora l'Invincibile, una gigantesca Varkid in possesso di alcuni degli oggetti migliori del gioco. Lo scontro con questo boss raid è stato descritto come una delle sfide avanzate più difficili per i Cacciatori della Cripta veterani, anche perché la sua forza si adatta a quella del livello dei personaggi oltre il 35 e al livello attivo della modalità Caos.

Director's Cut offrirà anche una nuova storyline con Ava e alcuni volti noti dell'universo di Borderlands, con missioni che si svolgeranno su Pandora, Promethea, Eden-6 e Nekrotafeyo. L'obiettivo sarà quello di aiutare Ava a risolvere alcuni casi di omicidi sovrannaturali, per i quali vi verrà chiesto di esaminare le scene del crimine e dedurre la vostra prossima mossa in base agli indizi sparsi per lo scenario. Il DLC includerà anche dei contenuti dietro le quinte sulla realizzazione di Borderlands 3, tra cui una galleria piena di bozzetti, storyboard, mappe perdute e materiale preso dallo sviluppo, che compongono un’affascinante panoramica sulle prime fasi di lavorazione, compresi contenuti tagliati e papere che hanno dato forma al gioco.

Non è ancora finita! Il DLC introdurrà anche le Carte della Cripta, ossia tre nuovi percorsi di progressi basati su sfide tramite cui sbloccare tantissimi elementi cosmetici ed equipaggiamento molto potente che si adatterà al livello del personaggio, il tutto gestito da una nuova scheda del dispositivo ECHO. La prima delle tre Carte della Cripta debutterà all’arrivo di Director’s Cut, le altre nel corso del 2021. Quando una carta è attiva, vi verranno mostrate tre sfide giornaliere e una sfida settimanale che forniranno una notevole quantità di XP al loro completamento, utili anche per livellare i nuovi personaggi. Ci saranno oltre 100 sfide tra le quali scegliere!