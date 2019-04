Borderlands 3: data di uscita annunciata con un trailer esplosivo!

Come promesso, Gearbox ha svelato oggi tutti i dettagli sul lancio di Borderlands 3, nuovo attesissimo episodio della serie annunciato al PAX East di Boston alla fine di marzo. Di seguito, tutte le informazioni rivelate dagli sviluppatori.

Borderlands 3 uscirà il 13 settembre 2019 su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e PC Windows, oltre all'edizione Standard saranno disponibili anche le versioni Deluxe, Super Deluxe e la ricchissima Diamond Loot Chest Collector's Edition (gioco non incluso) che include la replica di una cassa Diamond Loot Chest, un modellino di Sanctuary 3, cartoline, dieci figure dei personaggi e cinque litografie esclusive, oltre a quattro portachiavi, una mappa in tessuto e altri contenuti fisici e digitali.



"Esplora nuovi mondi, da solo o in co-op, nei panni di uno tra i quattro nuovissimi cacciatori della Cripta, ognuno dei quali vanta abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche. Sconfiggi mostri pazzeschi, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta dalla setta più spietata della galassia. Gioca da solo o con amici, colleziona goziliardi di armi ed un sacco di bottino, salva la tua casa dai più spietati leader della galassia, i Calypso Twins. Per maggiori dettagli su tutte le novità di Borderlands 3 ricordatevi di sintonizzarvi al livestream del 1 Maggio."

Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione riceverete il Pacchetto Skin Armi Dorate. In apertura della notizia trovate il nuovo trailer (in italiano) diffuso oggi da 2K Games e Gearbox Software, buona visione!