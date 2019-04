Borderlands 3: tutti i dettagli su edizioni speciali e bonus preorder

Dopo aver annunciato la data di uscita di Borderlands 3, Gearbox e 2K Games hanno svelato anche le edizioni speciali del gioco (Deluxe, Super Deluxe e Diamond Loot Chest Collector's Edition) ed i bonus preorder.

Borderlands 3 Standard Edition

L’edizione standard di Borderlands 3 include il gioco base. Bonus pre-ordine: skin e ciondolo per armi dorate.

Borderlands 3 Deluxe Edition

Pacchetto Retrò: testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma

Pacchetto Neon: testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo

Pacchetto Gearbox: skin arma e ciondolo

Pacchetto Armi giocattolo: 2 armi giocattolo, MOD granate giocattolo e ciondolo

MOD equipaggiabili aumento XP e bottino

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Include il gioco base ed i seguenti contenuti:

La Borderlands 3 Super Deluxe Edition include tutti i contenuti della Deluxe Edition più il Season Pass, che comprende:

4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide

Skin arma, ciondolo e MOD granate Stallone da culo

Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector’s Edition

Borderlands 3 Diamond Loot Chest Edition include il season pass, tutti i DLC ed i contenuti della Super Deluxe Edition ad eccezione del gioco che dovrà essere acquistato separatamente, più:

Riproduzione di una Diamond Loot Chest: Dotata di coperchio a scomparsa, è perfetta per conservare bottino di ogni tipo

Statuette dei personaggi di Borderlands 3 (x10): Fai spazio sugli scaffali per il cast del gioco, tra cui i quattro nuovi cacciatori della Cripta, i fanatici gemelli Calypso e alcuni dei personaggi più amati dell'universo di Borderlands! Altezza circa 8 cm

Modellino della Sanctuary 3 da montare: Costruisci la tua Sanctuary 3 ed esponila sul piedistallo incluso

Portachiavi Chiave della Cripta (x4): Perché non puoi mai sapere quando ti troverai di fronte a una Cripta tutta da aprire

Mappa della galassia su tessuto: Scopri nuovi mondi oltre Pandora grazie alla mappa di Typhon DeLeon

Litografie con ritratti dei personaggi (x5): Ritratti stampati esclusivi dei nuovi cacciatori della Cripta e dei fanatici gemelli Calypso

Custodia SteelBook per Borderlands 3: Una splendida custodia in metallo per i collezionisti più esigenti

Al momento non ci sono dettagli sui prezzi europei delle edizioni speciali, maggiori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime ore. In Nord America l'edizione standard costerà 59.99 euro, la Deluxe Edition 79.99 dollari, la Super Deluxe Edition ha un prezzo di 99.99 dollari e infine la Diamond Loot Chest Collector’s Edition costerà 249,99 dollari. Borderlands 3 uscirà il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.