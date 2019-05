Borderlands 3: i dettagli sull'EndGame arriveranno all'E3, quattro DLC confermati

Continuano ad emergere dettagli su Borderlands 3, come parte dell'evento di reveal organizzato da Gearbox Software: il Lead Boss Designer Matt Cox ha confermato che maggiori dettagli sull'EndGame del gioco verranno discussi all'E3 di Los Angeles.

Al momento lo studio non può dire molto riguardo questo aspetto della produzione: "maggiori dettagli sui contenuti post lancio e sull'EndGame arriveranno a ridosso dell'E3", queste le parole di Cox che conferma poi la presenza di DLC per la storia: "avremo quattro diversi DLC incentrati sulla trama e altre attività come eventi e raid. Ci sarà moltissimo da fare in Borderlands 3..."

Non ci resta dunque che attendere la fiera di Los Angeles per saperne di più, con ogni probabilità la campagna di reveal continuerà per tutta l'estate in vista del lancio fissato per il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Proprio in California il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare Borderlands 3 per la prima volta, le impressioni sulle pagine di Everyeye.it!