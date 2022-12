Borderlands 3 Director's Cut arriva anche su Nintendo Switch: lo conferma il PEGi

Dopo il primo debutto nel 2019, è tempo di un ritorno in scena per Borderlands 3. Il looter shooter di gearbox sembra infatti essere in dirittura di arrivo anche su Nintendo Switch.

A suggerirlo è il PEGI (Pan European Game Information), che all'interno del suo database ha da poco registrato una versione del gioco destinata alla console ibrida di Nintendo. L'ente di classificazione ha accolto nella data odierna - giovedì 1 dicembre 2022 - riferimenti a diversi porting per Nintendo Switch legati proprio al terzo capitolo della saga videoludica. Nello specifico, il processo ha coinvolto le seguenti produzioni:

Borderlands 3: Director's Cut ;

; Borderlands 3: Designer's Cut ;

; Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck ;

; Borderlands 3: Bounty of Blood ;

; Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock ;

; Bordelands 3;

Insomma, sembra piuttosto evidente cheabbiano intenzione di proporre l'intero universo di Bordelands 3 anche alla community di Nintendo Switch, che non aveva inizialmente potuto beneficiare della pubblicazione del looter shooter. Al momento, il database PEGI rappresenta però l'unico inidizio in merito al processo di porting, che non è ancora stato ufficializzato da publisher e software house. L'annuncio potrebbe giungere nelle prossime settimane, magari in concomitanza con iNel frattempo, un interessante avvistamento ha suggerito anche il possibile arrivo di Neon White su PlayStation 4 e PlayStation 5