Borderlands 3, Director's Cut disponibile: un boss gigante, una nuova storia e non solo

A causa della terribile tempesta che ha funestato il Texas si è fatto attendere più del previsto, ma quest'oggi il DLC Director's Cut di Borderlands 3 è finalmente arrivato sul mercato. Disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i possessori del Season Pass 2, può anche essere acquistato individualmente al prezzo di 14,99 euro.

Il Director's Cut introduce innanzitutto il nuovo Raid Boss Emovora l'Invincibile, una gigantesca Varkid nascosta in un antro di Pandora e in possesso del bottino più esclusivo della galassia. Potete aspettarvi un scontro feroce e impegnativo, pertanto è consigliabile affrontarlo in compagnia, tenendo inoltre conto che la sua forza si adatta a quella del livello dei personaggi oltre il 35 e al livello attivo della modalità Caos. Con il DLC arriva anche una nuova storyline con protagonista Ava: la ragazza è convinta di avere una pista su alcuni omicidi sovrannaturali e ha documentato le sue scoperte con una serie di podcast. Le indagini sugli strani avvenimenti vi porteranno su Pandora, Promethea, Eden-6 e Nekrotafeyo, dove riceverete l'aiuto di alcuni volti familiari.

Non è finita qui! Il DLC Director's Cut segna il debutto delle Carte della Cripta, ossia tre nuovi sistemi di progressione basati su sfide tramite i quali è possibile sbloccare elementi cosmetici ed equipaggiamento potente che si adatta al livello del personaggio, il tutto gestibile da una nuova scheda del dispositivo ECHO. La prima delle tre Carte della Cripta debutta oggi, mentre le altre due arriveranno nel corso del 2021. Si segnalano, infine, una serie di contenuti dietro le quinte sullo sviluppo di Borderlands 3, con bozzetti, storyboard, filmati e altro ancora, tra cui spicca un'emozionante scena tagliata dal gioco. Vi lasciamo al trailer del DLC Director's Cut di Borderlands 3, allegato in apertura di notizia.