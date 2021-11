Borderlands 3 Director's Cut: un mare di bottino da Tiny Tina con la Carta della Cripta 3

Dopo aver regalato Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago su EGS, i ragazzi di Gearbox Software illustrano tutte le sorprese e il bottino sbloccabile con la Carta della Cripta 3, la nuova attività di Borderlands 3 Director's Cut.

I possessori del contenuto aggiuntivo Director's Cut possono perciò accedere a una nuova serie di sfide e modificatori al gameplay del looter shooter di Gearbox. La nuova Carta della Cripta è un tributo a Bunkers & Badasses e spinge gli emuli dei Cacciatori della Cripta a "evocare visioni di caotico fantasy" con battaglie da tavolo, miniature meticolosamente dipinte e dadi personalizzati.

Si tratta perciò di un vero e proprio antipasto dell'esperienza di gioco a metà tra FPS e GDR cartaceo che potremo vivere dal 25 marzo 2022 con l'uscita di Tiny Tina's Wonderlands su PC, console e Google Stadia.

Rimanendo alle novità di Borderlands 3, l'arrivo della Carta della Cripta 3 s'accompagna a tantissimi oggetti cosmetici inediti e, come facilmente intuibile, a un mare di bottino leggendario da collezionare attraverso il completamento delle sfide giornaliere e settimanali.

4 nuovi pezzi di equipaggiamento leggendario (2 fucili d'assalto, MOD granate, scudo)

4 teste per cacciatori della Cripta

4 skin condivise per cacciatori della Cripta

4 skin per dispositivo ECHO

3 skin per armi

5 ciondoli arma

3 emote

1 decorazione stanza

Da qui al 25 novembre, tutti gli appassionati di Borderlands 3 potranno inoltre accedere all'evento Bottino Co-Op. Il ritorno di questa celebre attività renderà i nemici duri ancora più difficili da abbattere: in compenso, ciascun cattivone sconfitto lascerà cadere un quantitativo maggiore di bottino di rarità elevata, a patto ovviamente di affrontarli insieme ai propri amici in cooperativa locale a schermo condiviso o nelle lobby co-op multiplayer. Più folto sarà il party, maggiore sarà il bottino rilasciato dai nemici duri!