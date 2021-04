Borderlands 3 Director's Cut per Nintendo Switch classificato dal PEGI: annuncio a breve?

Sembra che Borderlands 3 sia in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch, o almeno questo è quello che ci viene suggerito dai database del Pan European Game Information (PEGI), l'ente che si occupa di classificare i videogiochi sul mercato europeo.

Come riportato dagli utenti sul forum ResetEra, il PEGI ha registrato l'edizione per Switch del DLC Director's Cut di Borderlands 3, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Che lo shooter di Gearbox Software sia dunque destinato a debuttare anche sulla console ibrida della grande N? Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali, ma è possibile che a breve riceveremo aggiornamenti in merito. Nel frattempo, gli utenti si stanno già chiedendo se l'operazione possa avvenire tramite un port nativo o se invece il titolo verrà pubblicato in cloud, come già accaduto con titoli come Hitman 3, Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil 7.

Dopo essere stato rimandato a causa della tempesta che ha colpito il Texas durante lo scorso mese, Director's Cut è da oggi disponibile in Borderlands 3, con i giocatori che potranno continuare a divertirsi grazie a nuove missioni, mappe e contenuti aggiuntivi. In concomitanza del lancio dell'espansione, gli sviluppatori hanno reso disponibili gratuitamente per tutti i distributori di Cray Earl e Maurice.