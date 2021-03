Borderlands 3: Director's Cut slitta ad aprile per la tempesta in Texas

I rappresentanti di Gearbox Software confermano sui social che, a causa della violenta tempesta abbattutasi in Texas a febbraio e del conseguente blackout che ha paralizzato lo Stato USA per diversi giorni, si vedono costretti a posticipare l'uscita del DLC Director's Cut di Borderlands 3.

Nella lettera aperta condivisa dalla software house fondata da Randy Pitchford, il team di Gearbox sottolinea come "a causa delle difficoltà derivanti dalla tempesta che ha colpito il Texas il mese scorso, il contenuto aggiuntivo Director's Cut verrà lanciato l'8 aprile. Per fortuna tutti i membri del nostro team e le loro famiglie sono sani e salvi, ma il lavoro sul Director's Cut di Borderlands 3 è stato bruscamente interrotto in quei giorni e così abbiamo deciso di posticiparne l'uscita per assicurarci di offrirvi la migliore esperienza possibile".

Precedemente prevista al lancio per il 18 marzo, l'espansione Director's Cut di Borderlands 3 viene così posticipata all'8 aprile. Le tre settimane di tempo chieste ai fan da Gearbox serviranno agli sviluppatori texani per finalizzare i lavori su questo ambizioso DLC che comprenderà, tra gli altri, un nuovo Raid Boss contro la gigantesca Varkid Emovora l'Invincibile, tanti dietro le quinte sulla realizzazione del kolossal sparatutto e, soprattutto, una nuova storyline con Ava e alcuni volti noti dell'universo di Borderlands.

