Borderlands 3: disponibili il raid gratuito e un nuovo codice per le Chiavi d'Oro

Come promesso qualche giorno fa, Gearbox Software ha aggiornato il suo Borderlands 3 con alcune interessanti novità, tra le quali non possiamo non citare la missione Takedown at the Maliwan Blacksite, ovvero il primo raid dedicato esclusivamente ai giocatori che hanno raggiunto l'endgame.

La missione, la cui difficoltà è studiate per fare in modo che a parteciparvi siano gruppi di quattro giocatori, può essere avviata direttamente dalla Sanctuary III, ovvero l'enorme nave che fa da hub di gioco. I requisiti per poter accedere a questa attività endgame sono il raggiungimento del livello 50 e il completamento della storia principale. Tra le altre novità dell'ultimo aggiornamento troviamo l'espansione della banca oggetti, che ora parte da un minimo di 20 slot e può essere espansa tramite gli acquisti di SDU presso il negozio di Marcus fino a 300 slot. Non meno importante è l'introduzione di Mayhem 4, un nuovo livello di difficoltà che offre non solo un livello di sfida più alto ma anche ricompense migliori per i giocatori meglio armati.

Pare inoltre che gli sviluppatori si siano divertiti a creare una nuova serie di oggetti leggendari che potrete ottenere solo ed esclusivamente eliminando specifici boss. Questa iniziativa dovrebbe incentivare i giocatori a non concentrarsi su un unico nemico per le loro sessioni di farming e a variare le loro attività di gioco.

Nel caso foste poi in cerca di altro bottino leggendario, potete sempre inserire il nuovo codice SHiFT per aggiungere al vostro inventario una nuova Chiave d'Oro utile ad aprire il forziere sulla Sanctuary III.

Ecco di seguito il codice, valido fino alle ore 20:00 del 22 novembre 2019:

CHKJ3-B6HHB-ZWBK5-3JJJT-CRHFJ

Sapevate che è in arrivo l'espansione di Borderlands 3 intitolata Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot?