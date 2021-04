Borderlands 3: i distributori di Crazy Earl e Maurice gratis al lancio di Director's Cut

In coincidenza dell'uscita di Borderlands 3 Director's Cut, i ragazzi di Gearbox Software promettono di ampliare in via del tutto gratuita l'offerta contenutistica del loro sparatutto sci-fi aggiungendo due distributori di equipaggiamenti rari gestiti da quei simpaticoni di Crazy Earl e Maurice.

Le due sorprese gratis previste da Gearbox saranno disponibili dall'8 aprile per tutti gli utenti di Borderlands 2 su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox insieme alla patch che accompagnerà il lancio del Director's Cut.

La Macchina Sostitutrice di Crazy Earl darà modo ai Cacciatori della Cripta di sfruttare al massimo il proprio equipaggiamento. Il distributore, collocato nei pressi della dimora di Crazy Earl nella stiva della Sanctuary III, fornirà l'accesso ad armi Consacrate in cambio di Eridium. Le Consacrazioni sono potenti effetti aggiuntivi che sbloccano il potenziale di una build permettendo agli utenti di ottimizzare il proprio arsenale.

Non meno interessante è poi l'offerta riservata ai Cacciatori da Maurice: il distributore del sauriano più loquace del sistema di Pandora apparirà ogni settimana in un posto diverso dell'universo sci-fi di Borderlands 3 e darà modo agli utenti di acquisire del bottino leggendario di prima scelta. Il distributore, precisa Gearbox, comparirà solo nelle zone della storia base, quindi non richiederà l'acquisto di alcun DLC. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'uscita del Director's Cut di Borderlands 3 è slittata all'8 aprile per colpa della tempesta in Texas che ha paralizzato lo Stato USA all'inizio dell'anno, determinando il rinvio di diversi progetti.