Borderlands 3: il DLC Armi, Amore e Tentacoli è disponibile da oggi, tutte le novità

2K Games e Gearbox Software annunciano che Armi, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock, il secondo dei quattro DLC narrativi di Borderlands 3, è disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire da oggi al prezzo di 14,99 euro. I possessori del Season Pass e della Super Deluxe Edition possono scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.

"Hammerlock e Wainwright ti hanno invitato alla loro festa di fidanzamento sul pianeta ghiacciato

Xylourgos, su cui una gigantesca creatura della Cripta giace congelata su un villaggio pieno di occultisti squilibrati. Respingi le forze sovrannaturali del male con l'aiuto della wedding planner più dura della galassia: Gaige, una cacciatrice della Cripta fuggitiva che non si separa mai dal suo fido robot Deathtrap", si legge nella descrizione ufficiale fornitaci dagli sviluppatori.

In questa nuova avventura potrete vivere una nuova storia inedita con tante missioni secondarie, esplorare diverse aree del nuovo pianeta Xylourgos, affrontare nuovi nemici e boss come bestie aliene, occultisti mutati in maniera grottesca e un clan di spietati banditi, e ottenere nuovi equipaggiamenti leggendari e potenti MOD di classe.

A proposito di Borderlands, segnaliamo che quest'oggi 2K Games e Gearbox hanno annunciato che Borderlands Legendary Collection arriverà il 29 Marzo su Nintendo Switch offrendo in un unico pacchetto Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel.