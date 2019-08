Borderlands 3 e DLC: informazioni in arrivo alla Gamescom e al PAX West

Il terzo capitolo della saga non è ancora esordito sul mercato, ma iniziano a diffondersi le prime informazioni in merito al supporto post lancio di Borderlands 3.

In particolare, la dirigenza di Take-Two ha discusso dell'argomento in occasione di un recente meeting finanziario. Durante quest'ultimo, il Presidente Karl Slatoff ha infatti confermato che il team di sviluppo è pronto a condividere con il pubblico dettagli in merito. In particolare, si è fatto riferimento a due imminenti ed importanti fiere del settore videoludico: la Gamescom e il PAX West. Durante le due manifestazioni, saranno dunque condivise diverse informazioni su ciò che i videogiocatori potranno attendersi da Borderlands 3 in termini di DLC e supporto post-lancio. L'attesa, lo ricordiamo, sarà breve: entrambi gli appuntamenti sono infatti fissati per questo mese. In particolare, la Gamescom aprirà i battenti il prossimo 20 agosto, mentre l'edizione 2019 del PAX West si svolgerà tra 30 agosto e 2 settembre. Siete curiosi di saperne di più, cosa sperate che venga comunicato?



Ne approfittiamo per segnalarvi che è ora possibile visionare i primi 14 minuti di gioco di Borderlands 3, così da farsi un'idea di cosa aspettarsi nelle fasi iniziali. Inoltre, ricordiamo in chiusura che il team di Gearbox ha dichiarato che Borderlands 3 sarà più grande di Borderlands 2.