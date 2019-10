Borderlands 3: domani inizia la settimana dedicata al Rare Spawn Hunt

Le celebrazione per l'anniversario di Pandora continuano in Borderlands 3. Il nuovo tema settimanale dedicato al Rare Spawn Hunt inizierà domani e continuerà fino al 15 ottobre. Durante l'evento consentirà di trovare oggetti rari e armi leggendarie con probabilità maggiori.

Durante la settimana, inoltre, i giocatori avranno più possibilità di incontrare gli spawn rari dell'universo di Borderlands che appariranno nelle loro zone prestabilite e offriranno la chance di guadagnare loot leggendario. Il Rare Spawn Hunt arriverà accompagnato da una "micropatch" e Gearbox raccomanda di verificare lo stato online nel menù principale e di dare al gioco qualche minuto di tempo prima di iniziare con la "caccia".

Le ultime tre settimane di festeggiamenti saranno dedicate agli eventi Show Me The Meridium, Mayhem on Twitch e Spooky Surprise. L'ultima settimana sembrerebbe voler introdurre il prossimo DLC di Borderlands 3, il Bloody Harvest DLC, insieme agli eventi di Halloween. Di seguito la lista dei loot previsti per il Rare Spawn Hunt:

Rakkman – Night Flyer, Legendary Pistol

– Night Flyer, Legendary Pistol El Dragon Jr – Unleash the Dragon, Legendary Artifact

– Unleash the Dragon, Legendary Artifact Road Dog – Redline, Legendary Shotgun

– Redline, Legendary Shotgun IndoTyrant – Random Customization

Random Customization Force Troopers – Random Legendary class mods

Random Legendary class mods Demoskaggon – Random Legendary Shield

Random Legendary Shield The Unstoppable – Band of Sytorak, Legendary Shield

– Band of Sytorak, Legendary Shield Thunk & Sloth – It's Piss, Legendary Grenade Mod

– It's Piss, Legendary Grenade Mod Maxitrillion – The Horizon, Legendary Shotgun

– The Horizon, Legendary Shotgun Borman Nates – Psycho Stabber, Legendary Pistol

– Psycho Stabber, Legendary Pistol Princess Tarantella II – Hive, Legendary Rocket Launcher

Hive, Legendary Rocket Launcher Mother of Dragons – Random Legendary Artifacts

Random Legendary Artifacts Red Jabber – Random Legendary Grenade Mod

– Random Legendary Grenade Mod Urist McEnforcer – Masterwork Crossbow, Legendary Sniper Rifle

Anche Microsoft ha deciso di celebrare Borderlands 3 con una Xbox One X dedicata allo sparatutto cooperativo. Vi ricordiamo che la recensione curata da Francesco Fossetti di Borderlands 3 è disponibile sulle nostre pagine.