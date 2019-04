Borderlands 3: tra due giorni il gameplay reveal di Gearbox

Dopo l'annuncio di Borderlands 3 da parte di Gearbox, i fan della celebre saga hanno visto il loro hype aumentare a dismisura visto quanto mostrato, la quantità di armi e l'impronta riconoscibile della serie che troveremo anche nel suo terzo capitolo.

Per fortuna non c'è stato molto da attendere per conoscere qualche informazione in più sul gioco, visto che già in sede di presentazione Gearbox aveva promesso che il 1 maggio sarebbe arrivato il primo gameplay reveal del gioco. Il momento è praticamente arrivato visto che, ad oggi, mancano due giorni e vedremo finalmente girare l'attesissimo videogame, e potremo farci una nostra prima idea su come gira quando mancano cinque mesi all'uscita.

Alle 19 italiane di lunedì, dunque, collegandosi al canale Twitch di Borderlands o al sito ufficiale del gioco, sarà mostrato il gameplay di Borderlands 3. Non è chiaro al momento quanto durerà il filmato, nè esattamente cosa sarà mostrato, ma Gearbox ha già dichiarato che tutte le domande più comuni dei fan troveranno risposte. Ci saranno dunque informazioni sui nuovi cacciatori della cripta, il loot, il viaggio interplanetario e quant'altro.

La dichiarazione più interessante però riguarda il fatto che stando alla software house, gli streamer più famosi effettueranno stream del gioco già subito dopo il reveal. Non ci sono dettagli a riguardo, ma è possibile dunque che lo studio abbia fornito qualche copia del gioco in versione early access ad alcune personalità di internet in modo da cominciare a parlarne.

Come che sia, dopodomani ne sapremo di più. Siete pronti?