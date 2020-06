Borderlands 3: due maschere esclusive per chi dona 5$ contro il COVID-19

La recente pandemia di coronavirus ha bloccato gran parte della popolazione, a causa delle ordinanze governative attuate al fine di ridurre il contagio. Sono state numerose le software house che hanno aiutato tutti coloro che stanno lottando il prima linea contro il virus, e Gearbox Software ha deciso di partecipare alla battaglia.

Gli sviluppatori hanno appena annunciato una raccolta fondi atta a ricompensare anche il giocatore, oltre che un ente benefico: donando 5 dollari si guadagneranno due maschere esclusive per i personaggi di Borderlands 3. Tutto il ricavato andrà a Direct Relief, un'organizzazione no profit che fornisce dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, respiratori, ecc) agli operatori sanitari in prima linea.

"Un progetto che offre a milioni di videogiocatori di tutto il mondo la possibilità di sostenere qualcosa di importante", viene riportato nel comunicato stampa ufficiale. Nonostante gli stati stiano iniziando ad aprire pian piano i loro confini, si vedono ancora degli aumenti nella diffusione del virus. Dottori e infermieri, quindi, hanno ancora bisogno di questi dispositivi per curare in tutta sicurezza i pazienti.

La ricompensa per tutti coloro che decideranno di donare minimo 5 dollari è chiamata "Antisocial Mask" e include due maschere: una viola e una verde militare. È possibile effettuare la donazione attraverso il sito web ufficiale di Gearbox. Dopo averla fatta si otterrà subito un codice SHiFT da riscattare all'interno del titolo. "Dona 5 dollari per aiutare a comprare equipaggiamento protettivo per medici, infermieri e operatori sanitari che lottano per salvare vite umane [..] ti chiediamo solo di aiutare gli altri mentre combattono battaglie vere che devono essere vinte", si legge sul sito web ufficiale.

Insomma, un modo per ottenere qualcosa di esclusivo al fine di una giusta causa.