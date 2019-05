Borderlands 3: quante ore durerà la campagna del gioco?

Grazie al reveal gameplay di Borderlands 3 abbiamo scoperto nuovi interessanti dettagli sull'attesissimo shooter Gearbox, tra cui apprendiamo la durata della storia...

Parlando ai microfoni di PCGamer, il Creative Director Paul Sage fa sapere che la campagna durerà "almeno 30 ore" per quanto riguarda la storyline principale e solamente nel caso si decida di correre, ma destinata ad aumentare, senza considerare inoltre l'arrivo dei quattro DLC per la storia, che amplieranno non poco la longevità generale, insieme ai contenuti dell'EndGame, non ancora annunciati.

Per saperne di più vi invitiamo a guardare il lungo video gameplay di Borderlands 3 con oltre due ore di gioco in presa diretta dall'evento di presentazione, giocato per l'occasione dal nostro Francesco Fossetti.

Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Gearbox ha confermato che il gioco avrà microtransazioni estetiche, dunque unicamente per oggetti cosmetici, mentre non ci saranno loot e casse premio a pagamento capaci di influenzare il gameplay.