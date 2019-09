Borderlands 3: un Easter Egg omaggia il Team Rocket di Pokemon

Ora che Borderlands 3 è approdato sul mercato, la community videoludica che si sta dedicando alle nuove avventure dei Cacciatori della Cripta stanno avvistando un ampio numero di Easter Egg.

Il terzo capitolo della serie Gearbox Software sembra infatti accogliere al suo interno un ampio e variegato numero di omaggi ad altre produzioni. Tra queste, figura nientemeno che la serie di Pokemon, in particolare la sua controparte animata. All'interno di Borderlands 3 è infatti possibile ottenere un'arma specifica. Si tratta di una particolare variante di granata denominata "Moxxi's Bouncing Pair". Una volta ottenuta, i giocatori potranno notare un simpatico dettaglio osservando con attenzione l'immagine icona dell'arma. Su di questa, infatti, risulta chiaramente visibile la dicitura "Prepare for trouble, and make it double". Si tratta di una citazione al celebre motto del Team Rocket, equivalente in italiano al passaggio "Preparatevi a passare dei guai, dei guai molto grossi".



Dal momento che il team di Jessie e James (e Meowth), una volta sconfitto, tendeva ad allontanarsi dall'area della propria ultima scorribanda schizzando in cielo e sparendo all'orizzonte, la scelta di una granata per rendere loro omaggio sembra alquanto ironica! Purtroppo, questo Easter Egg non ha una location unica e può essere ottenuto in-game tramite diversi modi, anche come drop inaspettato. Vi ci siete già imbattuti?



Tra gli altri Easter Egg, segnaliamo un omaggio a One Punch Man ed un riferimento a Game of Thrones.