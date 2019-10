Borderlands 3: Eridio gratis per festeggiare i dieci anni della serie

Gearbox ha annunciato uno speciale evento di Borderlands 3 denominato "Show Me The Eridium" per festeggiare il decimo anniversario della serie. Grazie a questa iniziativa, i giocatori riceveranno una massiccia dose di Eridium gratis, ecco come riscattarlo!

A partire da oggi, i giocatori troveranno casse di Edirium nel mondo di gioco, anche in modalità Mayhem, inoltre la slot machine Moxxi's Vault Line richiederà un minor ammontare di Eridium per giocare pur garantendo premi comunque sostanziosi, inoltre tutti gli oggetti cosmetici saranno in vendita a prezzo scontato.

L'evento Show Me The Eridium andrà avanti fino al 22 ottobre ma Gearbox ha previsto altre iniziative per continuare a festeggiare il decennale di Borderlands, come Mayhem on Twitch (dal 22 al 29 ottobre) e Spooky Surprise, evento di Halloween in programma dal 29 ottobre al 4 novembre.

La serie Borderlands è nata nell'ottobre 2009 con il lancio del primo capitolo su PC, PS3 e Xbox 360, il gioco ha riscosso sin da subito un enorme successo dando il via a una serie che include anche Borderlands 2, Borderlands 2 VR e Borderlands The Pre-Sequel, oltre ovviamente a Borderlands 3, il più recente capitolo uscito lo scorso mese di settembre e accolto positivamente da pubblico e critica, con vendite superiori alle cinque milioni di copie.