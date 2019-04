Borderlands 3 esclusiva Epic Store: la serie bombardata di recensioni negative su Steam

La storia si ripete: gli utenti di Steam non sembrano aver preso affatto bene l'annuncio dell'esclusività temporale di Borderlands 3 su Epic Games Store. L'atteso terzo capitolo del loot shooter per eccellenza, infatti, sarà venduto esclusivamente sul negozio di Tim Sweeney fino ad aprile 2020.

Esattamente come accaduto due mesi fa con Metro Exodus, i fan stanno esprimendo tutta la loro delusione nella maniera sbagliata, ovvero bombardando di recensioni negative gli altri capitoli della serie su Steam. Nella sola giornata di oggi, Borderlands 2 ha ricevuto ben 201 valutazioni negative, la maggior parte delle quali assegnate nelle ultime ore. Si tratta di un numero molto superiore alla media del gioco nell'ultimo periodo, come potete vedere nel grafico allegato in calce a questa notizia. La valutazione complessiva del titolo non è ancora stata intaccata, ma le premesse non sono per nulla incoraggianti. Il numero di recensioni negative potrebbe aumentare nelle prossime ore o giorni. Le stessa cosa sta succedendo a Borderlands: The Pre-Sequel. Basta leggere le recensioni degli utenti per farsi un'idea del malumore che serpeggia nella comunità.

Quello del review bombing è un fenomeno problematico che la stessa Valve ha preso molto a cuore. La compagnia di Game Newell ha recentemente formato un team apposito che si occuperà di monitorare ed intervenire ogni qualvolta si renderà necessario. Con tutta probabilità, sta già esaminando la situazione relativa alla serie Borderlands.