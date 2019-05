Borderlands 3 e altre esclusive Epic Games Store arrivano sull'Humble Store

I frutti dell'accordo tra Humble Bundle ed Epic Games stanno iniziando ad avere delle conseguenze concrete e, nelle ultime ore, molte delle esclusive dell'Epic Games Store sono apparse sull'Humble Store.

Al momento è infatti possibile acquistare una chiave d'attivazione per i seguenti titoli esclusivi dello store Epic Games: Dangerous Driving, Metro Exodus e il preorder delle tre diverse edizioni di Borderlands 3. Non è quindi da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare anche altri titoli come World War Z e Satisfactory. Il parco esclusive di Epic continua infatti ad espandersi e, stando alle recenti dichiarazioni di Tim Sweeney, l'azienda non è intenzionata a fermarsi. Pare inoltre che siano previsti numerosi aggiornamenti per i client Epic Games, che dovrebbe includere a breve i salvataggi cloud e, nel giro di qualche mese, la possibilità di creare una lista dei desideri e un'interfaccia migliorata.

Vi ricordiamo che è di ieri la notizia dell'acquisizione di Psyonix da parte di Epic Games. Al momento Rocket League non abbandonerà Steam, ma gli utenti non hanno apprezzato particolarmente la notizia, al punto da bombardare la pagina Steam del gioco con recensioni negative.