Borderlands 3: ecco l'esilarante video "Tutti Insieme Felicemente"

Come da programma, i ragazzi di Gearbox Software danno ufficialmente inizio all'evento "Celebration of Togetherness" di Borderlands 3 confezionando uno spettacolare filmato in cinematica che mostra i Cacciatori della Cripta danzare al ritmo dello storico brano "Happy Together" dei Turtles.

Più che focalizzarsi sulle tante novità di gameplay che caratterizzeranno il loro prossimo, attesissimo looter shooter, quei mattacchioni al seguito di Randy Pitchford realizzano un trailer che racchiude l'essenza e l'anima scanzonata di questo sparatutto a mondo aperto votato alla cooperativa.

Eppure, nelle giornate che hanno anticipato questo evento si era fatta largo l'ipotesi secondo la quale i ragazzi di Gearbox avrebbero annunciato il supporto al cross-play in Borderlands 3, un'eventualità prontamente scartata (almeno al lancio del gioco) dagli stessi vertici della compagnia statunitense con le parole pronunciate dal boss Randy Pitchford.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video che campeggia a inizio articolo e alla bianca lavagna dei commenti dove potete condividere il vostro parere al riguardo. Vi ricordiamo infine che Borderlands 3 uscirà il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Google Stadia attesa al lancio a novembre: su queste pagine trovate anche un approfondimento di Francesco Fossetti con la prova di Borderlands 3.