Borderlands 3: tutti gli eventi e gli aggiornamenti gratis previsti in primavera

Randy Pitchford, boss di Gearbox Software, è salito sul palco del Pax East 2020 per svelare tutti i contenuti e gli aggiornamenti gratuiti in arrivo nel corso della primavera per Borderlands 3.

Oltre alla seconda espansione a pagamento, prevista per marzo e intitolata Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock (a breve arriva il reveal completo), Gearbox e 2K stanno preparando l'aggiornamento Mayhem Mode 2.0 e l'evento Revenge of the Cartels, entrambi previsti per aprile. Il primo rivisiterà l’end-game di Borderlands 3 con nuovi modificatori, mentre Revenge of the Cartels chiamerà i giocatori a rintracciare gli agenti del Cartello per guadagnare premi e ricompense uniche. A maggio verrà invece resa disponibile Guardian Takedown, una missione indipendente a tema eridiano che offrirà diverse nuove sfide, boss impegnativi, nuovi oggetti cosmetici ed equipaggiamenti unici. Il terzo DLC del Season Pass è invece previsto per l'estate.

Borderlands 3, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store. Il 13 marzo verrà finalmente pubblicato anche su Steam!