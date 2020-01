Borderlands 3: un fan completa il gioco lanciando solo armi Tediore esplosive

Da grande appassionato di Borderlands 3, lo youtuber "Senza" ha voluto completare la campagna principale del looter shooter di Gearbox adottando un'insolita strategia: il fan ha infatti deciso di utilizzare solo ed esclusivamente la funzione "speciale" di ricarica delle armi Tediore per arrecare danni ai nemici.

Lo youtuber si è infatti chiesto se la grande libertà di approcci al gameplay offerta da Borderlands 3 gli avrebbe permesso di portare a termine l'avventura dei Cacciatori della Cripta colpendo gli avversari di turno solo con le armi Tediore lanciate dal personaggio una volta ricaricate.

Come possiamo scoprire osservando il filmato che immortala questa bizzarra attività ingame, la sfida "lanciata" da Senza può dirsi brillantemente superata, anche se con un dispendio di energie decisamente superiore rispetto a quello preventivato dal creatore di contenuti.

Per riuscire in questa impresa, lo youtuber ha dovuto studiare con estrema attenzione le abilità da evolvere al passaggio dei livelli di esperienza del proprio alter-ego: anche la scelta del personaggio e del suo equipaggiamento è stata determinante, così come l'impegno profuso nello scaricare le armi senza colpire i nemici e, subito dopo, puntare l'avversario designato per lanciargli contro l'arma esplosiva Tediore all'atto della ricarica.

Se amate questo genere di esperimenti ludici, vi consigliamo di ammirare i video delle sfide No Hit di God of War in New Game Plus e della trilogia di Dark Souls completata senza farsi colpire.