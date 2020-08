Borderlands 3: anche a Ferragosto arriva un codice da 3 Chiavi d'Oro gratis

Per celebrare l'uscita della versione 1.0 di Factorio e Risk of Rain 2, Gearbox Software ha deciso di regalare a tutti i fan di Borderlands 3 un altro Codice SHiFT, il cui riscatto permette di ottenere ben tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KSK3T-BJ3RZ-C6WF9-FT3BJ-36RCK

Come tutti gli ultimi codici pubblicati dalla software house, anche questo ha un periodo di validità limitato nel tempo e sarà possibile procedere al riscatto entro e non oltre le ore 17:00 del prossimo lunedì 17 agosto 2020. Vi ricordiamo come sempre che è possibile inserire il codice più volte sul sito ufficiale, così da sbloccare le chiavi su ogni singola piattaforma associata al vostro profilo SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Non dimenticate inoltre che le chiavi non vengono automaticamente aggiunte all'inventario dei vostri Cacciatori della Cripta, ma vanno manualmente aggiunte tramite il menu della posta, in cui è possibile trovare tutti i doni.

