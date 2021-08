Borderlands 3 festeggia due anni: mini-eventi per oltre un mese e tante sorprese

Nel festeggiare il secondo anniversario di Borderlands 3, i ragazzi di Gearbox Software invitano tutti i Cacciatori della Cripta (e vabbè, anche Claptrap) a partecipare al festival di mini-eventi che si terrà da qui al prossimo mese su Pandora e gli altri mondi alieni del kolossal sparatutto.

Il team diretto da Randy Pitchford coglie l'occasione per passare in rassegna tutte le novità che hanno attraversato l'universo sci-fi di Borderlands 3 nei suoi primi due anni di vita, dalla Director's Cut all'aggiornamento per il Cross-Play, fino ad arrivare alla macchina sostitutrice di Crazy Earl e all'arrivo sulla Sanctuary III di quel sauropode chiacchierone di Maurice.

Per festeggiare il secondo anniversario del looter shooter, previsto per il 13 settembre, Gearbox ha così preparato diverse attività che si protrarranno per ben cinque settimane, ciascuna delle quali vedrà l'approdo nel titolo di diversi mini-eventi.

La prima di queste attività è già disponibile e consiste nel ritorno dell'apprezzata serie di Saccheggio Universale, che ricompensa i partecipanti con un mare di equipaggiamenti Leggendari. Come in passato, anche stavolta il Saccheggio Universale assegnerà un tipo di arma leggendaria a ciascuna delle zone planetarie da esplorare, incentivando così i Cacciatori della Cripta a visitare le aree più recondite dei mondi alieni di Borderlands 3 per poter ampliare il proprio arsenale.

Settimana 1 (dal 12 agosto al 19 agosto) - Pandora

Settimana 2 (dal 19 agosto al 26 agosto) - Promethea

Settimana 3 (dal 26 agosto al2 settembre) - Eden-6

Settimana 4 (dal 2 settembre al 9 settembre) - Nekrotafeyo

Dal 9 settembre, Gearbox prevede inoltre di lanciare due mini-eventi: nel primo, Caos Dolce Caos, troveremo solo modificatori facili nella Modalità Caos, mentre nel secondo, Tira fuori l'Eridium, avremo modo di recuperare più Eridium in ogni combattimento e di ricevere degli sconti sugli oggetti acquistabili con questa preziosa risorsa pandoriana. Per il 13 settembre, inoltre, gli autori statunitensi promettono di "avere altro in cantiere ma di non volervi rovinare la sorpresa".