Borderlands 3 festeggia il Giorno del Crepacuore con 3 Chiavi d'Oro gratis

In attea del ritorno di Tales from the Borderlands sugli store digitali e dell'uscita del DLC Director's Cut, in Borderlands 3 potete divertirvi con la nuova edizione dell'evento stagionale di San Valentino, il Giorno del Crepacuore.

In occasione dell'evento, che inizia oggi 11 febbraio e termina il 25 febbraio, Maurice chiede a tutti i Cacciatori della Cripta di andare in giro per la Galassia a spezzare il cuore dei cattivi. Tra i premi di quest'anno sono incluse nuove colorazioni delle ricompense cosmetiche dell'edizione 2020 e due armi leggendarie. Per celebrare il Giorno del Crepacuore e le altre novità di cui vi abbiamo parlato in apertura, Gearbox Software ha avviato la distribuzione di un nuovo Codice SHiFT per 3 Chiavi Dorate:

WSCBB-BFCZZ-WX56Z-RJJBJ-S3WCW

Assicuratevi di riscattare questo codice SHiFT su Borderlands.com, sul sito di Gearbox SHiFT o nel menu Social di Borderlands 3 prima della scadenza, fissata per le 08:59 del 29 febbraio 2021. Ciascun codice potrà essere riscattato una sola volta per account SHiFT.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che Tales from the Borderlands tornerà sugli scaffali digitali il prossimo 17 febbraio, mentre per l'uscita del DLC Director's Cut bisogna aspettare il 18 marzo. Il nuovo contenuto scaricabile sarà incluso nel Season Pass 2 e offrirà una nuova serie di missioni narrative incentrate su Ava, un nuovo Raid Boss, dei contenuti dietro le quinte e un sistema di progressione aggiuntivo, le Carte della Cripta.