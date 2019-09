Borderlands 3, FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare in diretta oggi su Twitch!

La giornata di oggi si è aperta con il commento live del nuovo video gameplay di Death Stranding dal Tokyo Game Show ma questo fresco giovedì di metà settembre riserva in realtà tante altre sorprese per quanto riguarda le dirette su Twitch.

Alle 17:00 saremo in diretta per due ore di gameplay di Borderlands 3, il nuovo chiassoso sparatutto di Gearbox Software in arrivo domani nei negozi. In attesa della recensione, iniziamo ad esplorare il gioco scoprendo le dinamiche, i personaggi, le ambientazioni e tutti gli aspetti che caratterizzano il gioco.

Alle 19:00 torna il Green con la Demo di FIFA 20 mentre alle 20:00 spazio a Sette Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it nuovamente in onda dopo la pausa estiva. Alle 21:00 infine Giorno Gaming ci presenta la Beta di Call of Duty Modern Warfare, al via oggi in accesso anticipato su PS4.

Per seguire tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, in questo modo riceverete una notifica pochi minuti dell'inizio delle trasmissioni. Le repliche saranno visibili anche in differita di qualche ora sul canale YouTube Everyeye on Demand, non mancate!