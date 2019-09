Borderlands 3, FIFA 20, PES 2020 e Daymare 1998 in diretta questa settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il calendario aggiornato della programmazione del canale Twitch di Everyeye.it, che nei prossimi 7 giorni vedrà la trasmissione di numerose dirette dedicate ai giochi più caldi del momento.

Da Borderlands 3 a FIFA 20, passando per eFootball PES 2020, Daymare 1998 e Red Dead Online, senza dimenticare i consueti appuntamenti settimanali con Q&A, Colazione con Everyeye e My Generation LIVE.

Lunedì 16 settembre

Ore 17:00: Borderlands 3

Ore 21:30: Rainbow Six: Siege feat Kikachan87

Martedì 17 settembre

Ore 14:00 PES 2020

Ore 16:00 Q&A

Ore 17:00 Daymare 1998

Ore 19:00 FIFA 20 feat Il Green

Ore 21:00 Destiny 2 feat Giorno

Mercoledì 18 settembre

Ore 10:00 Colazione con Everyeye

Ore 17:00 Monster Hunter World: Iceborn Community Event

Ore 21:00 My Generation Live: Gears of War

Giovedì 19 settembre

Ore 17:00 Red Dead Online

Ore 19:00 FIFA 20 feat Il Green

Ore 20:00 7 Giorni - Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 20 settembre

Ore 14:00 PES 2020

Ore 15:00 Q&A Deluxe

Ore 17:00 Borderlands 3

Ore 21:00 Borderlands 3 feat. Giorno Gaming

Sabato 21 settembre

Ore 17:00 Tekken 7 DLC feat SchiacciSempre

Domenica 22 settembre

Da Definire

Come sempre l'appuntamento è su Twitch, iscrivetevi al canale di Everyeye.it per ricevere le notifiche pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, le repliche verranno invece pubblicate esclusivamente sul canale YouTube Everyeye on Demand.