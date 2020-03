Borderlands 3 in forte sconto su PC, PS4 e Xbox One per le prossime ore

Per celebrare l'annuncio dell'espansione Guns, Love and Tentacles di Borderlands 3, Gearbox Software ha dato il via ad una serie di sconti che coinvolgono svariate edizioni del looter shooter su tutte le piattaforme.

La piattaforma con le offerte più interessanti è sicuramente il PC, dal momento che sull'Epic Games Store è possibile acquistare in promozione qualsiasi DLC o versione del gioco a prezzo scontato.

Ecco di seguito gli attuali prezzi del gioco sullo store degli autori di Fortnite:

Borderlands 3, edizione standard a 29,99 euro

Borderlands 3 Deluxe Edition a 39,99 euro

Borderlands 3 Super Deluxe Edition a 49,99 euro

Borderlands 3 Season Pass a 39,99 euro

Se qualche tempo fa avete aggiunto al vostro account di Epic Games il coupon da 10 euro valido fino al prossimo maggio, sarà per voi possibile accaparrarvi la Super Deluxe Edition (che vi ricordiamo include tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi disponibili e in arrivo) a soli 39,99 euro. Situazione diversa su console, dal momento che su PlayStation 4 sono stati scontati solo la versione Deluxe e il Season Pass, i cui prezzi sono perfettamente allineati a quelli della promozione PC. Su Xbox One, invece, i possessori di un abbonamento a Xbox Live Gold possono acquistare a prezzo scontato il Season Pass e la Super Deluxe Edition, sempre allo stesso prezzo che trovate poco sopra.

In ogni caso tutte le offerte in questione termineranno nel corso della giornata di domani e nel caso in cui foste interessati all'acquisto dovreste sbrigarvi ad aggiungere il gioco alla vostra libreria digitale.

A proposito di promozioni, avete già riscattato l'ultimo codice da 5 Chiavi d'Oro di Borderlands 3? Vi ricordiamo inoltre che Borderlands 3 sta per approdare su Steam.