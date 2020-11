Borderlands 3 Gameplay PS5: Fossa e Falco alla ricossa

Una volta indossati i panni dei Cacciatori della Cripta, Francesco Fossetti e Falconero hanno fatto tremare i pilastri del cielo cimentandosi con le sfide offerte dall'esplosiva versione nextgen di Borderlands 3 su PlayStation 5.

L'aggiornamento gratuito che ottimizza Borderlands 3 per l'hardware di ultima generazione di PS5 e Xbox Series X|S non integra migliorie grafiche evidenti o elementi contenutistici aggiuntivi alla già enorme esperienza ludica del titolo Gearbox, ma si premura di aumentarne la risoluzione e il framerate sia in singleplayer che nella cooperativa a schermo condiviso.

Dalle atmosfere oniriche dell'espansione Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso alle funamboliche avventure vissute dagli eroi di Borderlands 3 nell'endgame, nei circa 100 minuti di scene di gameplay che v'attendono nel video in apertura d'articolo potete saggiare la bontà del lavoro compiuto dal team di Randy Pitchford per rendere il loro titolo ancora più frenetico su console.

Se siete in vena di vivere nuove avventure insieme agli scapestrati Cacciatori della Sanctuary III, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Borderlands 3 Designer's Cut e prepararvi all'arrivo delle attività che accompagneranno il Season Pass 2 dello sparatutto a mondo aperto di Gearbox.